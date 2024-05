Comissão aprova PL de cartão auxílio para famílias afetadas por desastres naturais

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (8), o Projeto de Lei (PL) 3.141/2023, que que cria o Programa Cartão Reconstruir, para auxiliar famílias afetadas por desastres naturais.

O projeto, de autoria do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), tem como finalidade conceder subsídio para a compra de materiais de construção destinados à reforma, ampliação ou conclusão de unidades habitacionais afetadas por desastres, como as chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo o texto, o uso do cartão será restrito aos locais em que forem reconhecidas situações de emergência ou calamidade pública, e para participar do programa, será necessário que o beneficiário seja registrado no Cadastro Único (CadÚnido), seja proprietário, possuidor ou detentor de imóvel residencial em área atingida por desastre e ser maior de 18 anos ou emancipado.

Ainda de acordo com o projeto, terão prioridade de atendimento as famílias com pessoas que morreram ou se tornaram inválidas em decorrência da calamidade ou que tenham pessoas com deficiência e idosos, e famílias de menor renda ou cujo responsável pela subsistência seja mulher.

Com o relatório favorável do senador Weverton (PDT-MA), o texto agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão terminativa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também