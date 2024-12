Teto de escola desaba e cinco pessoas ficam feridas em Salvador

Parte do teto de uma escola bilíngue caiu e cinco pessoas ficaram feridas neste sábado (14) no bairro do Itaigara em Salvador. A unidade passava por reformas.

Conforme informações do G1, não havia alunos na escola no momento do acidente, mas ainda não há informações sobre quem são as vítimas. Os moradores do bairro contaram que, por volta de 12h10, ouviram um forte estrondo. Momentos depois, um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou o local para verificar se havia mais vítimas nos escombros.

De acordo com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro feridos foram resgatados por populares e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde deles. A quinta vítima não tem ferimentos graves e foi atendida no local pela equipe médica.

Nem a direção da escola ou a empresa responsável pela obra se manifestaram.

