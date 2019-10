Vídeo - Câmeras mostram funcionário quebrando coluna de prédio antes de desabar

Imagens da câmera de segurança interna do edifício Andrea, que desabou na terça-feira (15), em Fortaleza, mostram um homem que provavelmente seja funcionário de empresa que fazia obra no local, quebrando uma das colunas de sustentação do prédio. As imagens mostram que ele quebrou a coluna na garagem sob a supervisão de outros dois homens.

O vídeo registra que a coluna começou a ser quebrada às 9h54, cerca de 35 minutos antes do prédio desabar. Uma outra câmera de segurança aponta que as colulas da parte externa do edifício também estavam sendo quebradas. O vídeo da área externa é interrompido às 10h28. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio desabou às 10h30.

Até o início da tarde desta sexta-feira (18), seis pessoas morreram devido a queda do prédio. Sete pessoas foram resgatadas com vida, sendo que quatro seguem internadas e outras três já receberam alta.





Deixe seu Comentário

Leia Também