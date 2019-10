Vídeo - Negligentes, motociclistas aumentam número de vítimas no trânsito

Em dois dias, a negligência no trânsito causou dois acidentes de motocicletas, nos cruzamento da rua do Hipódromo com avenida Manoel da Costa Lima, na Vila Piratininga, em Campo Grande e na rua Pilares no Portal Caiobá. Câmeras de segurança próximas aos locais filmaram o momento do acidente.

A colisão entre as duas motos no rua pilares ocorreu na tarde de segunda-feira (14), quando um dos motociclistas tenta ultrapassar um ônibus na contramão colide frontalmente com o outro veículo, apesar da pancada, os dois se levantam aparentemente sem ferimentos graves.

Já na no cruzamento avenida Manoel da Costa Lima, um homem seguia em uma Biz pela rua do Hipódromo e não respeitou a sinalização de parada obrigatória da via, invadindo a principal. O motociclista que seguia na preferencial não teve tempo de parar e houve a colisão.

Um deles chegou a ficar inconsciente logo após a batida, mas recuperou a consciência e o estado de saúde de ambos não foi considerado grave.

De acordo com dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), os acidentes de moto com vítimas fatais de janeiro a setembro de 2019 somam 36 mortes, o mesmo de ano todo de 2018.

Em contato com a assessoria da Santa Casa de Campo Grande, foi informado que no ano de 2019 já deram entrada de janeiro a setembro 2.322 pacientes vítimas de acidentes de trânsito, que além da capital, vem de outros municípios do estado, e de países vizinhos, como Bolívia e Paraguai.

