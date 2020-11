Vídeo: Mulher cospe em produtos usando Covid como ameaça

Um furto, ocorrido em uma gráfica do Núcleo Bandeirante, em Brasília, ganhou as redes sociais, na última terça-feira (10), devido ao comportamento da suspeita, que, além de levar um cabo de carregador de celular e pastas que estavam à venda no estabelecimento, cuspiu nas pessoas que estavam no local. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do ambiente.

Segundo o Metrópoles, o caso aconteceu na gráfica e copiadora Digi Teck, localizada na Avenida Central da região administrativa. A mulher, aparentando ter entre 40 a 50 anos, adentrou o estabelecimento e levou os objetos.

No entanto, nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança, é possível ver mulher cuspindo em funcionários e clientes da loja, bem como em objetos ali expostos.

A confusão começou ainda na porta da loja. Um funcionário que estava na entrada do local alertou a mulher, porque ela não usava máscara de proteção facial. Ao se virar, o homem foi prontamente atingindo pela cusparada.

Já dentro do estabelecimento, a suspeita aproveita o momento de distração dos funcionários e volta a cuspir em um deles.

Um dos colaboradores do estabelecimento, que preferiu não se identificar, conta que a mulher chegou informando que havia mandando um documento no e-mail da loja, para realizar a impressão. “Ela não enviou documento nenhum. Ela cuspiu em vários funcionários e clientes e ainda furtou alguns produtos da loja”, diz.

A mulher conseguiu deixar o lugar. “Depois que percebemos o que ela estava fazendo, fizemos toda a higienização da empresa em todos os lugares. Mas não conseguimos abordar mais ela”, revela o representante.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 11ª Delegacia de Polícia do Núcleo Bandeirante e será investigado.

