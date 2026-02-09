Menu
Brasil

Vídeo: Piloto é preso em avião suspeito de integrar rede de exploração infantil

Operação "Apertem os Cintos" foi deflagrada pela Polícia Civil em São Paulo

09 fevereiro 2026 - 12h36Sarah Chaves

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo resultou na prisão de um piloto suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infantil. A ação, batizada de “Apertem os Cintos”, foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (9) e levou à detenção do homem dentro de um avião, no Aeroporto de Congonhas.

A investigação é conduzida pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, ligada ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo as autoridades, o suspeito tem 60 anos e estaria envolvido no esquema criminoso há pelo menos oito anos.

Uma mulher de 55 anos também foi presa durante a operação. De acordo com a polícia, ela é suspeita de “vender” as próprias netas, de 10, 12 e 14 anos, ao piloto. As vítimas teriam sido submetidas a situações graves de abuso e exploração sexual.

A operação cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no município de Guararema, na região metropolitana, contra quatro investigados, além de duas prisões temporárias, que atingiram o piloto e a mulher.

Com o apoio de 32 policiais e 14 viaturas, a Polícia Civil apura ainda crimes como favorecimento à prostituição, uso de documento falso, perseguição, aliciamento de crianças, coação no curso do processo e produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil.

 

