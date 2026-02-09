Vídeo: Piloto é preso em avião suspeito de integrar rede de exploração infantil

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo resultou na prisão de um piloto suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infantil. A ação, batizada de “Apertem os Cintos”, foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (9) e levou à detenção do homem dentro de um avião, no Aeroporto de Congonhas.

A investigação é conduzida pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, ligada ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo as autoridades, o suspeito tem 60 anos e estaria envolvido no esquema criminoso há pelo menos oito anos.

Uma mulher de 55 anos também foi presa durante a operação. De acordo com a polícia, ela é suspeita de “vender” as próprias netas, de 10, 12 e 14 anos, ao piloto. As vítimas teriam sido submetidas a situações graves de abuso e exploração sexual.

A operação cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no município de Guararema, na região metropolitana, contra quatro investigados, além de duas prisões temporárias, que atingiram o piloto e a mulher.

Com o apoio de 32 policiais e 14 viaturas, a Polícia Civil apura ainda crimes como favorecimento à prostituição, uso de documento falso, perseguição, aliciamento de crianças, coação no curso do processo e produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil.

