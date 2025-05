Aena inicia obras no Aeroporto de Campo Grande

A Aena Brasil deu início às obras de expansão do Aeroporto Internacional de Campo Grande Ueze Elias Zahran, o principal terminal da Capital sul-mato-grossense, que passará por expansão e a verá a instalação das tão esperadas pontes de embarque e desembarque.

A informação foi confirmada pela Aena ao JD1 por meio de nota, onde informou que, devido às obras, suspenderá temporariamente pousos e decolagens durante a madrugada, de segunda-feira até sábado, com domingo seguindo com as atividades normalmente.

Também estão previstas obras de reforma do pátio de aeronaves, ampliação do estacionamento, requalificação da pista de pousos e decolagens, além da implantação de áreas de escape protegidas.

Segundo a controladora, o primeiro ciclo de obras na pista ocorre entre 7 de julho e 8 de agosto deste ano.

