Agetran alerta para interdições em ruas da Capital nesta sexta-feira e fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os motoristas e pedestres de Campo Grande sobre as interdições em ruas nesta sexta-feira (27) e durante o último fim de semana de 2024.

A indicação do órgão é que tanto os motoristas quanto os pedestres tenham atenção redobrada nos locais de interdição, e que já se planejem de maneira antecipada, com rotas alternativas em mãos para evitarem futuros transtornos.

Confira as interdições:

Sexta-feira (27)

Rua Dom Fernandes Sardinha, nº 1803, entre Rua Jurupuju e Rua Agnelo Souza Castro, das 18h às 23h, para a realização de evento religioso.

Sábado (28)

Rua Sete de Setembro, entre Rua 14 de Julho, Avenida Calógeras, Travessa Lydia Bais e Rua 15 de Novembro, das 8h às 14h, para a realização do evento Peregrinos da Esperança;

Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Espírito Santo, meia pista das 13h às 18h, para obras no local.

Domingo (29)

Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Espírito Santo, fechamento total da via durante todo o dia para a realização obras.

