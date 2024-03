Oito novos veículos foram entregues para a Agetran (Agência Municipal de Trânsito), durante a quarta-feira (28), como parte da renovação da frota de viaturas. A ação já havia sido anunciada pela Prefeitura de Campo Grande, que está buscando melhorar as 15 secretarias municipais.

Esses oito veículos, sendo 6 Fiat Argo e 2 Fiat Strada, substituirão as viaturas antigas, visando gerar economia, principalmente em manutenção.

Os carros antigos serão destinados para leilão de bens inservíveis.

Os carros foram destinados aos setores de gerência de sinalização semafórica, setor de manutenção e limpeza dos terminais de transbordo, gerência de Educação para o trânsito, diretoria de transporte e mobilidade urbana, setor de projetos, gerência de fiscalização de trânsito, divisão de controle de frota.

"Essas ações são sempre mais que uma entrega, significa economia para a Prefeitura e qualidade no serviço para o servidor e usuário. O Executivo continua com a modernização e avanço em todas as áreas", destacou a prefeita Adriane Lopes.

