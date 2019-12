Ana Cabral agita Cidade do Natal nesta segunda-feira

A Cidade de Natal, no seu quarto dia de programação contará com Parada Natalina, Show de Bonecos e a cantora Ana Cabral. A Cidade, nesta segunda-feira (16), inicia seu funcionamento às 16h e inclui na programação apresentação do coral Programa Universidade da Melhor Idade da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Orquestra Elshaday e Apresentação New Life.

As apresentações artísticas iniciam às 18h30 e seguem até o encerramento das atividades do dia, às 22h.

A praça de alimentação estará especialmente recheada com gastronomia regional e opções variadas que vão de comida árabe a japonesa, como yakisoba, até pratos de estrogonofe, espetinhos, hambúrgueres, pizzas e sobremesas.

Os valores das refeições e bebidas servidos pelos 14 restaurantes dispostos no espaço vão de R$ 3 a R$ 30 reais.

Já o City Tour natalino conta com três saídas diárias nos horários de 18h, 19h e 20h, cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começará na Cidade do Natal e seguirá pela Afonso Pena até as imediações da igreja Perpétuo Socorro, uma oportunidade de saber mais a respeito de Campo Grande com orientação dos guias Carlos Iracy e Joana Alvin.

A programação da Cidade do Natal segue até o dia 6 de janeiro de 2020, com apresentação dos artistas que se credenciaram em edital aberto pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Nomes como Jerry Espíndola, Chicão Castro, Marina Peralta, Ana Cabral, Bethynho Show, banda Seven Four, Grupo Samba 10, banda On the Road e muitos outros já estão confirmados para apresentação na belíssima Cidade do Natal.

As atrações culturais seguem até 22 horas, com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro.

