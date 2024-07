Após furar sinal vermelho, motociclista é atingido por carro

Na Rua Antônio Maria Coelho com a Dr. Paulo Coelho Machado, um motociclista de 20 anos, que pilotava uma Yamaha Fazer, furou o sinal vermelho da segunda rua citada e acabou sendo atingido por um Jeep Compass.

Uma mulher de 47 anos dirigia o veículo, ela estava na Antônio Maria Coelho quando foi surpreendida pela moto. A motorista tentou desviar, mas não conseguiu.

O carro bateu na lateral da moto, que foi jogada para a calçada da rua Antônio Maria Coelho. Já o motociclista foi arremessado contra a calçada da Dr. Paulo Coelho Machado. Ele teve escoriações, mas sem fraturas graves e foi encaminhado para a Santa Casa da Capital.

