Audiência pública discutirá estudo de impacto de vizinhança no Tiradentes

Para apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente ao empreendimento multirresidencial com 192 unidades habitacionais, localizado na Rua Rogério Cavalari, Lotes A3BC e A4C, no bairro Tiradentes, a Prefeitura por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realiza audiência pública para ouvir a comunidade nesta segunda-feira (3), às 18h.

Quem deseja participar pode comparecer presencialmente no Auditório Nilo Javari Barén, na sede da Planurb, ou basta acessar o canal do YouTube , da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos que serão apresentados na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

As contribuições recebidas também estão disponíveis no sítio eletrônico da Autarquia.

