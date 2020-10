Bosque dos Ipês reabre cinema sábado, com ingressos a R$20

O complexo UCI, do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, reabre suas salas de cinema no próximo sábado (10) depois de longo período de isolamento social. Para oferecer proteção reforçada aos clientes e colaboradores, a UCI implementou um exclusivo sistema de purificação do ar condicionado nas suas salas no Brasil: o iWave, que é um equipamento com polarizadores de íons que destroem não apenas o vírus do Covid-19, como qualquer outro microrganismo nos dutos de ar condicionado.

“A saúde dos nossos clientes e colaboradores é prioridade para a UCI. Sempre oferecemos o melhor da tecnologia em exibição para proporcionar experiências exclusivas nos nossos cinemas. Agora, nossos esforços estão voltados para que as salas reabram com a maior segurança possível”, diz Monica Portella, diretora de marketing da UCI.

A rede pensou em todos os detalhes para o reencontro com seus clientes e lança um vídeo explicativo que mostra as mudanças de segurança e higiene adotadas em todos os ambientes do cinema. O filme acompanha a jornada do cliente desde a chegada ao cinema até o apagar das luzes da sala. A higienização foi intensificada e contará com dispensers de álcool em gel espalhados pelos complexos. Além da utilização de máscaras ser obrigatória para funcionários e clientes, as bilheterias e bombonières estarão equipadas com escudos de acrílico de proteção.

A UCI também aumentou o intervalo entre todas as sessões, para que a limpeza com água ozonizada das superfícies, poltronas e áreas de contato seja realizada no tempo adequado, antes do início de cada filme. O produto é 3.120 vezes mais eficiente contra o vírus do que a água sanitária, além de ser ecológico e não provocar alergias nem danificar tecidos. Para evitar aglomerações, haverá indicação da capacidade máxima de pessoas dentro dos banheiros e, nas salas, limitação de público de 50% e distanciamento de dois metros entre as poltronas – as vendas serão controladas por um sistema que bloqueia automaticamente os assentos próximos aos já ocupados. O espaçamento ideal entre os clientes também será indicado com marcadores de piso na bombonière, na bilheteria, nos terminais de autoatendimento e no acesso às salas.

Também faz parte das recomendações da UCI a compra online de ingressos e itens da bombonière - o consumo de produtos será permitido apenas dentro das salas. A venda ainda poderá ser efetuada em terminais de autoatendimento disponíveis nos complexos. No caso de pagamentos presenciais no balcão, a UCI indica o uso de cartões pelo método de aproximação. Os clientes também encontrarão o espaço sem os usuais separadores de filas, para que não haja superfícies de contato no percurso. Na entrada das salas, a leitura dos ingressos será feita remotamente, por aproximação do celular ou do papel.

Promoção

Na volta do UCI Bosque dos Ipês, os cinéfilos também contarão com promoções da bilheteria à bombonière, como a Sede em Dobro: na compra de uma pipoca grande e um refrigerante de um litro, o cliente ganha o segundo copo de refrigerante, do mesmo tamanho. E a ação #UCICOMVOCE vai garantir preços especiais nos ingressos todos os dias, incluindo fins de semana. Quem é cliente UCI UNIQUE tem ainda mais vantagens, porque os associados ao programa de benefícios da rede pagarão meia-entrada em qualquer dia e sessão.

Preços dos ingressos

UCI Bosque dos Ipês

Inteira por R$20, meia-entrada por R$10 e cadeiras SuperSeat com R$2 de acréscimo

Veja os filmes que estarão em cartaz

