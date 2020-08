Marcha Para Jesus é cancelada, mas fiéis terão culto Drive-In no Bosque dos Ipês

A Marcha para Jesus 2020 foi cancelada, mas o Conselho Municipal de Pastores de Campo Grande planejou um Culto Drive-In para os fiéis.

A programação especial em comemoração ao aniversário de 121 anos de Campo Grande, começa nesta terça-feira (25), com atos proféticos por toda cidade, onde a igreja em uma só voz levantará um clamor ao Senhor declarando chuvas de bênçãos sobre a capital, Estado e Nação.

No dia 26 de agosto, em substituição, a tradicional Marcha para Jesus, está programado um culto drive-in no estacionamento do Shopping Bosque dos Ypês.

O culto terá início às 16h e será limitado em 100 carros. Quem tiver interesse em participar deve se escrever através do link custando R$ 25 por carro.

O culto será transmitido ao vivo pelo YouTube na página do Conselho de Pastores de Campo Grande - MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também