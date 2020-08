Rotary Club Cidade dos Ipês promove a 1ª Feijoada em sistema drive thru

A 1ª Feijoada do Rotary Club Campo Grande Cidade dos Ipês em sistema drive thru, acontece neste sábado (11h), às 14h. O dinheiro arrecadado será destinado para projetos sociais, programas voltados para a juventude e de combate à covid-19.

A feijoada poderá ser retirada no Pratellos, localizado na Avenida Mato Grosso, 2.308, no Jardim dos Estados. Cada convite individual custa R$ 35. A feijoada será acompanhada por arroz, farofa, couve e laranja, que serão embalados separadamente.

De acordo com o presidente do Rotary Club Campo Grande Cidade dos Ipês, Danny Fabrício Cabral Gomes, o valor arrecadado será destinado à Fundação Rotária, que, geralmente, dobra esse recurso para aplicá-lo em programa voltado para a juventude, ações sociais e de combate à pandemia, como distribuição de equipamentos de proteção individual e álcool gel aos profissionais de saúde.

A pessoa pode comprar os convites no local e não será preciso escer do carro para pegar a feijoada. Outras informações podem ser obtidas com Edivaldo Bitencourt, no tele (67) 99902-3762.

