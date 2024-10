Campo Grande começa a testar ônibus movido 100% a gás natural

Campo Grande começa a testar um ônibus movido 100% a gás natural. A linha escolhida para o teste inicial é a 082 – Aero Rancho – Shopping. De acordo com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a escolha desse itinerário levou em consideração os dois terminais de atendimento e as vias sem obstáculos, projetadas para corredores do transporte coletivo.

O ônibus será monitorado em várias rotas, permitindo uma análise abrangente do desempenho sob diferentes condições. Especialistas irão avaliar os dados coletados para determinar a viabilidade econômica, técnica e ambiental do projeto.

Com o projeto, a Capital avança rumo à inovação e à sustentabilidade no transporte público. A iniciativa é resultado de uma colaboração entre a Prefeitura Municipal, Governo do Estado, MSGás e o Consórcio Guaicurus, colocando a cidade na liderança do Centro-Oeste ao adotar essa tecnologia.

Nesse período, serão avaliados indicadores de eficiência e a viabilidade do Gás Natural Veicular como alternativa ao diesel, considerando as especificidades pontuais, como distâncias, clima e condições de terreno.

O modelo K 280 IB 4×2, da fabricante Scania, tem capacidade para transportar 44 passageiros (incluindo pessoa com deficiência), é equipado com ar-condicionado e câmbio automático, proporcionando uma viagem mais confortável, além de oferecer aos usuários um ambiente mais silencioso e agradável. O mesmo modelo já passou por uma bateria de testes em São Paulo, Curitiba e Recife.

“Estamos atentos às questões ambientais e sabemos que a transição para tecnologias mais limpas é um passo fundamental para o futuro da mobilidade urbana”, afirmou o diretor de operações do Consórcio Guaicurus, Paulo Vitor Oliveira.

JD1 Notícias

