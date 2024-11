Campo Grande realiza a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente em dezembro

Em decreto, a prefeita Adriane Lopes convocou a realização da 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Campo Grande sob a coordenação da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).



O evento que será realizado no dia 12 de dezembro debaterá o tema ‘Emergência climática: o desafio da transformação ecológica’, e tem por objetivo promover diálogos a fim de subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

A Conferência Municipal deve contribuir para o conhecimento e a difusão da emergência climática e a agenda política correlata, consolidar preferências da sociedade em agenda de mitigação coerente, com o objetivo global de limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC.

Evento deve propor ideias para incentivar a ampla participação das populações e de territórios em situação de vulnerabilidade climática e medidas de adaptação por parte dos municípios.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também