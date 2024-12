Campo Grande recebeu mais de R$ 4,4 bilhões do Governo Federal em 2024

Campo Grande recebeu R$ 1,2 bilhão em transferências de janeiro ao fim de novembro em ações e serviços prestados pelo Governo Federal. Outros R$ 3,2 bilhões foram em repasses federais para os cidadãos, via Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada, previdência e seguro-desemprego ao longo do ano, somando R$ 4,4 bilhões recebidos em 2024.

De 2023 para 2024 o repasse teve um aumento de 10,1% saindo da média mensal de R$ 101,6 milhões para 111,8 milhões. "É esse país que queremos entregar de volta para a sociedade brasileira: um país melhor economicamente, socialmente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da respeitabilidade, do ponto de vista da educação. Em 2025 o trabalho continua", destacou Lula.

Campo Grande tem mais de 14,1 mil estudantes beneficiados pelo Pé-de-Meia, com repasse de R$ 16,2 milhões no ano. Há 72 profissionais do Mais Médicos em atuação no município, 61 novos desde 2023, e 162 equipes do Brasil Sorridente. Mais de 85,4 mil pessoas foram beneficiadas com a retirada de medicamentos gratuitos pelo Farmácia Popular no ano, e 61,6% são mulheres.

Na área de infraestrutura, 7 mil novas moradias do Minha Casa, Minha Vida foram financiadas por meio do FGTS, com valor total de R$ 1,1 bilhão. O Novo PAC Seleções tem 18 empreendimentos em curso no município, entre escola em tempo integral, Unidade Básica de Saúde, policlínica, maternidade com Centro de Parto Normal, CEU da Cultura, espaço esportivo comunitário, Centro Comunitário pela Vida, Centro de Atenção Psicossocial e obras de urbanização de favelas e prevenção a desastres.

Os repasses foram de R$ 1,6 bilhão em crédito desde 2023 para o Agronegócio e R$ 3,6 milhões em crédito desde 2023 para a Agricultura Familiar. Na Cultura foram R$ 6,9 milhões repassados pela Lei Paulo Gustavo e R$ 5,7 milhões repassados pela Política Nacional Aldir Blanc.

