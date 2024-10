Carreta digital abre inscrições para cursos tecnológicos gratuitos na Capital

Entre os dias 28 de outubro e 29 de novembro, a Carreta Digital, do Governo Federal em parceria com o Sesc MS, estará em Campo Grande com cursos gratuitos para crianças e adolescentes a partir de 10 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online ou diretamente no local, na Rua João Selingardi, 483, Parque do Lageado (em frente ao Sesc Lageado).

Ao final do curso, os participantes irão receber certificado. O projeto itinerante busca levar educação tecnológica para diferentes comunidades, capacitando jovens em novas habilidades digitais e profissionais.

A Carreta Digital é equipada com tecnologia de ponta e tem como missão certificar 15 mil alunos em todo o Brasil.

Cursos oferecidos:

Robótica – No curso de Robótica, os alunos vão explorar o mundo da eletrônica, programação e automação. Com aulas práticas e interativas, o curso ensina a montar e programar robôs, desenvolvendo protótipos que ajudam a entender conceitos de física e tecnologia. Os participantes também terão a oportunidade de aprender sobre impressão e modelagem 3D, programação em C++ e muito mais.

Montagem e Configuração de Computadores de Alto Desempenho (PC Gamer) – Para os apaixonados por tecnologia e games, este curso ensina a montar e configurar um PC Gamer do zero. Os alunos aprenderão a escolher componentes compatíveis, montar a máquina, instalar e configurar softwares essenciais, além de testar e analisar o desempenho do computador. É uma excelente oportunidade para quem quer mergulhar no universo dos games e da tecnologia.

Manutenção de Celulares – Este curso oferece aos participantes o conhecimento necessário para realizar a manutenção de celulares. Desde a troca de peças até a configuração e formatação de dispositivos, os alunos terão acesso a aulas práticas que ensinam as técnicas e ferramentas usadas no dia a dia de um técnico em celulares.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também