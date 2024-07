Carro vai parar no muro de unidade de saúde após acidente na Júlio de Castilho

Pela manhã desta terça-feira (16), o muro da parte de trás da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Silvia Regina, que fica na Avenida Júlio de Castilho, foi danificado, logo após ser atingido por um veículo Renault Sandero, conduzido por uma mulher.

O fato aconteceu logo após ela ter colidido com um caminhão Volkswagen, conduzido por um homem. A dinâmica do acidente não foi relatada, mas as duas partes não entraram em acordo e foi necessário acionar a Polícia Militar de Trânsito.

A Guarda Civil Metropolitana também foi acionada, onde tomou conhecimento da situação e ajudou no fluxo de trânsito, pois a região é bastante movimentada em qualquer horário.

Segundo divulgado pela GCM, as vítimas não precisaram de atendimento médico.

A gerente da unidade de saúde foi orientada a procurar uma delegacia para formalizar a ocorrência de dano no muro e no portão.

