Castramóvel: mutirão de vacinação para pets ocorrerá no Bosque neste sábado (25)

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Campo Grande realiza neste sábado (25), um mutirão de vacinação para pets no Shopping Bosque dos Ipês. A ação ocorrerá no período da tarde, das 14h às 17h. Também haverá serviços voltados para o combate à dengue.

A vacinação contra raiva será oferecida para cães e gatos, e a coleta de sangue para diagnóstico de Leishmaniose Visceral Canina também estará disponível. A ação ocorrerá na portaria A, acesso ao 1º piso, em frente à Praça Central, e atenderá a população por ordem de chegada.

Combate à dengue

Além dos cuidados com a saúde animal, a população poderá conferir orientações sobre o mosquito Aedes aegypti, com maquetes e microscópios mostrando larvas e ovos do mosquito. Técnicos também darão dicas sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos.

