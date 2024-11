Chiquinho Telles volta para cargo especial no gabinete da prefeita

O ex-vereador Chiquinho Telles, que havia saído do comando da Coordenador-Geral de Articulação Social e Assuntos Comunitários para disputar as eleições municipais, foi nomeado para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial, símbolo DCA-1, no Gabinete da Prefeita.

Francisco Almeida Teles, o Chiquinho Telles, fica no lugar do advogado Marcos Paulo Amorim Pegoraro que passou a exercer a função em abril.



Chiquinho desempenha a função de Coordenador-Geral de Articulação Social e Assuntos Comunitários, no Gabinete da Prefeita. Por sua vez, Pegoraro ficará na comissão de Gestor de Projeto, símbolo DCA-6.

