Cidade do Natal receberá espetáculo "Baby Shark" dia 25

No dia 25 de dezembro a Cidade do Natal contará com apresentação do espetáculo “Baby Shark” para alegrar a noite natalina dos sul-mato-grossenses, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

O show gratuito será ao vivo às 20h, com um espetáculo baseado no sucesso viral de Pinkfong e no fenômeno da dança global, “Baby Shark”, que se tornou um blockbuster no mundo todo.

No espetáculo, Baby Shark se junta ao seu amigo Pinkfong para se aventurar no mar, cantando e dançando canções novas e clássicas como Five Little Monkeys, Wheels on the Bus e Jungle Boogie, Monkey Banana Dance e, claro, Baby Shark!

A Cidade do Natal está aberta todos os dias, das 17 às 22 horas, com programações especiais, que vão desde shows, diários, desfile de bonecos, Papai Noel, até pista de kart, roda-gigante e carrossel.

City Tour

O City Tour natalino conta com três saídas diárias nos horários de 18 horas, 19 horas e 20 horas, cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começará na Cidade do Natal e seguirá pela Afonso Pena até as imediações da Igreja Perpétuo Socorro.

Gastronomia

A Praça de Alimentação da Cidade do Natal 2019 está especialmente recheada com gastronomia regional e opções variadas que vão de comida árabe a japonesa, como yakisoba, até pratos de estrogonofe, espetinhos, hambúrgueres, pizzas e sobremesas.

Deixe seu Comentário

Leia Também