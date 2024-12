Coleta de lixo terá alterações no Natal e Ano Novo na Capital; confira

A coleta de lixo em Campo Grande terá mudanças temporárias durante o período entre o Natal e o Ano Novo, devido à convenção coletiva de trabalho dos funcionários da Solurb, concessionária responsável pelo serviço.

A empresa organizou uma logística diferenciada para minimizar os impactos à população durante as festas de fim de ano.

Na semana do Natal, a coleta será antecipada em uma hora no dia 24 de dezembro. No dia 25, feriado de Natal, não haverá coleta, mas o serviço volta à normalidade no dia 26.

Já na semana do Ano Novo, o horário também será antecipado em uma hora no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, feriado de Ano Novo, não haverá coleta, sendo retomada normalmente no dia 2 de janeiro.

A Solurb orienta que os moradores evitem jogar resíduos nas ruas nos dias em que o serviço não será realizado, para prevenir acúmulo de lixo, evitar a presença de animais e manter a cidade limpa e organizada.

