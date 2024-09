Comércio está liberado para abrir no feriado da Independência na Capital

Em decisão estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho foi decidido pelo pleno funcionamento do comércio de Campo Grande no próximo feriado, que cai no sábado (7).

Conforme decisão, no Feriado da Independência do Brasil. “Os empresários que irão abrir seu empreendimento têm que compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga a ser concedida, preferencialmente, na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. Além do pagamento de R$ 20 por empregado, ficando isento quanto aos empregados e empresas contribuintes aos sindicatos”, explica o gerente sindical da Fecomércio MS, Fernando Camilo.



A jornada de trabalho ficou estipulada das 09h às 18h, com intervalo intrajornada mínimo de 01 hora. A exceção são as lojas que estão estabelecidas em shopping centers.

