Confira a programação do último dia de carnaval na capital

O último dia de carnaval chegou e nesta terça-feira (25), o Cordão da Valu encerra a programação do carnaval de rua 2020 a partir das 14h, na avenida Calógeras esquina com a rua General Melo.

Até às 18h, acontecerá o Valuzinho, matinê para as crianças com a Charanga de Marchinhas. E a partir das 19h começa o show de despedida do Cordão. Com shows de Juci Ibanez, Charanga, Sampri e Negrabi.

Confira a programação do que ocorrerá na cidade no último dia do carnaval 2020:

Desfile Cordão Valu 2020

Começo às 14h

Avenida Calógeras Esquina com a Rua General Melo

Gratuito

Carnavalzinho - Bosque dos Ipês

Das 14h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796

Gratuito

Carnabrava 2020

Das 17h às 23h30

BRAVA – Av Calógeras, 3100

R$ 15

Desfile 2020 Escolas de Samba de Campo Grande – LIENCA

Começo às 19h

Passarela do Samba – Praça do Papa

Gratuito

Carnaval 2020 Campo Grande MS – Morena Folia

Das 20h às 4h30

Avenida Fernando Corrêa Da Costa, 762

Gratuito

Carnadope

Começo às 22h

DOPE CLUB – 7 de setembro 804

R$15 – R$20 (Gratuito com fantasia até 00h)

Deixe seu Comentário

Leia Também