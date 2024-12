Confira o funcionamento do comércio no Ano Novo

Para as comemorações de Ano Novo, uma convenção coletiva dos trabalhadores do comércio estabeleceu o funcionamento do setor para atendimento aos clientes e folga aos comerciários.

Comércio funcionou com horários estendido durante algumas semanas do mês de dezembro. No entanto, nesta terça-feira (31), o horário dos empregados se encerra às 16h, com exceção aos shoppings e centros comerciais e hipercenters que nesses dias encerram o expediente às 19h e às 18h, respectivamente.

No dia 1º de janeiro, Feriado Universal, as lojas estarão fechadas.

