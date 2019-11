Contagem regressiva – Nova 14 de Julho será entregue no dia 29

Com decoração natalina e shows especiais, a reforma de uma das principais vias comerciais de Campo Grande, a rua 14 de Julho será inaugurada no próximo dia 29 de novembro.

O evento será aberto ao público e seguirá, ao longo do mês, com uma programação cultural para quem for às compras neste fim de ano.

A via está recebendo os últimos retoques para a grande festa. Nesta semana, está sendo feita a retirada dos antigos postes de energia, o serviço será concluído em uma semana.

A obra

A obra na 14 de Julho foi planejada com o conceito de devolver a rua aos pedestres, tirando da 14 o status de via de passagem. A proposta é fazer com que o cidadão tenha prazer em realizar suas compras, podendo andar com tranquilidade, sem concorrer com os carros. Para isso, estão sendo instaladas ilhas de descanso, com lugar para sentar, lixeiras especiais, todo um mobiliário direcionado ao bem-estar. É o centro da cidade sendo pensado para as pessoas, para o convívio.

Dentre as inovações previstas no projeto, está a instalação de rede de wi-fi em toda a via e câmeras de segurança em cada quadra. “Temos a concepção de um projeto que leva para a área central a proposta de um shopping a céu aberto, com toda a confortabilidade que o cidadão merece e busca quando vai fazer compras. Vamos devolver ao centro o status de coração comercial da cidade, e desta vez, um coração requalificado”, explica a coordenadora do Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin.

A revitalização é obra de grande complexidade,exigiu escavações que mexeram em estruturas antigas, de mais de 60 anos. E tudo foi trocado. A rede de esgoto foi o primeiro serviço a ser concluído, seguido da drenagem. O revestimento novo das calçadas, a rede elétrica e de telecomunicações, abastecimento de água, além da infraestrutura para Agetran, segurança e TI.

Deixe seu Comentário

Leia Também