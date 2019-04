Debate sobre meio ambiente está com inscrições abertas

A sexta edição do Desafios e Oportunidades das Engenharias no Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso do Sul (DEMI-MS), será realizada no próximo mês em Campo Grande, com um dia inteiro de debates sobre os desafios e oportunidades das engenharias e o meio ambiente de Mato Grosso do Sul.

O evento que acontece no dia 6 de maio, às 8h30, no auditório do Crea-MS é realizado pela Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos (Abemec-MS) e coorganizado pela Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi).

O seminário discute a participação e contribuição dos engenheiros, das mais diversas áreas, no avanço tecnológico das indústrias sul-mato-grossenses. Esta edição, em especial, inclui as questões ligadas ao Meio Ambiente como tema central dos debates.

“Nosso estado é rico em belezas naturais e em recursos também. O tipo de discussão que queremos provocar é como avançar no setor industrial, utilizando tecnologia, criando empregos, mas principalmente, que esse crescimento respeite o nosso meio ambiente”, defende o presidente da Abemec-MS, eng. Manoel Rodrigues.

O evento é patrocinado pelo sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Mútua.

Programação – No período da manhã, após a abertura oficial do evento, dois temas serão colocados em pauta: os aspectos legais da manutenção e descarte dos gases refrigerantes, e a água como fluido refrigerante. As palestras serão ministradas pelos engenheiros Christiane Lacerda e Paulo Sergio Carvalho, respectivamente. A mediação será feita pelo presidente da Abemec do Distrito Federal, eng. Gutemberg Rios.

Já no período vespertino, serão quatro palestras. O engenheiro Gerson Catapano fala sobre descarte de peças de manutenção. A seguir, a engenheira Glenda dos Santos apresenta “Produtos químicos usados em manutenção”. O tema eficiência energética é trazido à discussão pelo presidente do Sindratar-SP, eng. Carlos Trombini. E encerrando a programação do evento, o futuro da biomassa em Mato Grosso do Sul é apresentado na última palestra. A mediação do período da tarde fica por conta do eng. Francisco Medeiros.

Inscrições – As inscrições gratuitas podem ser feitas no site da Abemec-MS: www.abemecms.org.br ou diretamente no link: http://bit.ly/demi_ms . Haverá emissão de certificados de participação.

O Crea-MS fica localizado na rua Sebastião Taveira, 272, bairro Monte Castelo, Campo Grande, MS.

