Detran-MS inicia novo leilão com motocicleta CG 160 a partir de R$ 3 mil

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) iniciou nesta quarta-feira (29), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), um novo certame de veículos apreendidos em mais de dez cidades de Mato Grosso do Sul. Ao todo, são ofertados 240 lotes de veículos entre de circulação, sucatas aproveitáveis e inservíveis.

Os lances podem ser ofertados até o dia 13 de fevereiro às 15h (horário de Mato Grosso do Sul) pelo endereço www.vialeiloes.com.br. A visitação aos lotes podem ser feitas nos dias 11 e 12 de fevereiro no pátio da PMAX que fica na Rua Gigante Adamastor nº 16, no bairro Jardim Felicidade, em Campo Grande, no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para os veículos de circulação estão sendo ofertados 187 lotes de veículos, sendo 156 motocicletas e 31 automóveis. Com destaque para o lote 177 que é Hyundai Veloster 2012 / 2013 na cor preta com lance inicial de R$ 14.353,00 e o lote 54, uma Honda CG 160 Start 2023 / 2024 na cor preta com lance inicial de R$ 3.733,00, para essa categoria, qualquer pessoa, seja física ou jurídica pode ofertar lance.

Nas sucatas aproveitáveis estão sendo oferecidos 52 lotes de veículos, sendo 88 motocicletas e 43 automóveis e apenas pessoas jurídicas, credenciadas antecipadamente em qualquer Detran do Brasil pode fazer oferta e na sucata inservível um lote único contendo 29 motocicletas e 5 automóveis com aproximadamente 7.395 Kg de material ferroso, empresas que operem na área de siderurgia, fundição e reciclagem, credenciadas perante o Detran-MS estão autorizadas a ofertar lances.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também