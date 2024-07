Em feijoada da ACP, Adriane destaca gestão com "diálogo" na educação

A prefeita de Campo Grande e pré-candidata à reeleição pelo PP, Adriane Lopes, participou da tradicional feijoada promovida pela Associação Campo-Grandense de Professores (ACP) no domingo (14).



Durante o evento, Adriane destacou avanços na educação municipal. “A nossa gestão é focada no diálogo e no cumprimento de compromissos. Estamos trabalhando de maneira ativa e presente para promover melhorias contínuas na educação municipal. Além de retomar as promoções, investimos fortemente na infraestrutura das escolas, com a construção de novas salas de aula e a revitalização das unidades escolares. Implementamos programas voltados para a recuperação da aprendizagem e a valorização dos professores”, afirmou.



Neste ano a prefeita assinou um acordo com a ACP, para a retomada das promoções do plano de carreiras dos educadores paralisada desde 2019.



Em cumprimento da lei de recomposição salarial do piso do magistério os salários dos professores também foram alinhados ao piso nacional.



Algumas medidas realizadas pela categoria inclui os concursos públicos com 323 vagas para professores, todos convocados, a nomeação de 106 secretários escolares e eleição de 105 diretores escolares.



Campo Grande superou a média nacional de alfabetização, atingindo 97,09% da população alfabetizada, comparado aos 93% do país. A taxa de não alfabetizados caiu de 5,01% em 2010 para 2,91% em 2022, muito abaixo da média nacional de 7%.



A alfabetização indígena chega em 96,85% entre homens e 94,93% entre mulheres.

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Campo Grande se destacou, ocupando o 14º lugar entre as capitais em

2022.



“Aprender Mais na Reme” e “Simulado Reme” têm sido fundamentais para a melhoria desses índices. A prefeitura também investiu R$ 40 milhões no programa “Juntos Pela Escola”, que revitaliza as 205 unidades escolares da cidade, com previsão de conclusão até o final de 2024.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também