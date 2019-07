Energisa fará adequações na rede elétrica do centro até sexta-feira

Depois do caos pela suspensão do fornecimento de energia no centro de Campo Grande nesta manhã, a Energisa informou que as obras de adequação da rede elétrica na área central continuarão até sexta-feira (26).

Em nota, a empresa disse ainda que equipes trabalham durante a madrugada para reduzir o impacto aos clientes. “Nesta quarta-feira (24/7) foi necessária uma intervenção emergencial na Avenida Calógeras, entre a Avenida Afonso Pena e Rua 26 de Agosto. A previsão é de que até às 11h o fornecimento de energia do local seja normalizado”, respondeu.

A Energisa ressalta que a execução das obras de adequação no sistema elétrico da área central, da capital, ultrapassam 80% do previsto.

