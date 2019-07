Vídeo - Sem avisar, Energisa deixa centro "no escuro"

O centro de Campo Grande amanheceu parcialmente sem energia nesta quarta-feira (24) e deixou comerciantes revoltados e o trânsito caótico em algumas ruas.

O moto taxista Maicol Spohr, 35 anos, disse ao JD1 Notícias que o ponto onde trabalha, na esquina da avenida Afonso Pena com a rua 13 de Maio, também foi afetado. A falta de energia se deu porque uma equipe da Energisa está trabalhando na rede de energia que abastece a rua 13 de Maio.

De acordo com o apurado no local, nas primeiras horas não havia equipes a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para organizar o trânsito, com os semáforos desligados, o que causou certo tumultuo, agora, agentes trabalham no local como mostra o vídeo abaixo:

A redação entrou em contato com a Energisa cobrando explicações sobre o fato, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

