Corte da Energisa gera protestos na capital

Após investida da Energisa contra “gatos” no bairro Paulo coelho Machado, região sul da capital, moradores organizam manifestação para fechar BR-262, na tarde desta quinta-feira (11), a operação da concessionária contou com o apoio do Choque e deixou 1.200 famílias sem energia.

De acordo com a assessoria da Energisa pelo menos 150 funcionários trabalharam na ação, com 70 equipes da concessionária e apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o desligamento da rede de energia aconteceu na área que fica ao lado do conjunto habitacional construído pela empresa mexicana Homex, que abandonou o empreendimento, em 2016.

Foram mapeados 80 pontos de conexão de energia que abasteciam, de forma irregular, 1.200 famílias. A operação visa garantir a segurança das famílias que vivem no local e proteger a rede de distribuição de energia que atende os clientes regulares do município.

A moradora da região Luciana Chaves, fala que os moradores faram uma manifestação “ Nos grupos de whatssap do bairro eles estam combinando de fecha os quatrolados da BR pra ninguém entrar ou sair”, afirma.

Energisa

O gerente de Combate a Perdas, Ercilio Diniz Flores, explica que o desligamento da rede de energia foi necessário pelo risco de segurança às famílias. “O principal objetivo da operação é preservar a vida das pessoas. Tivemos vários focos de incêndios provocados por curto-circuito referentes as ligações clandestinas, transformadores queimados, e para evitar a gravidade da situação, tivemos que agir”.

Conforme a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as distribuidoras de energia só podem regularizar o fornecimento de energia em áreas invadidas com a permissão do poder concedente: Governo, Prefeitura Municipal ou Ministério Público.

Além de ser crime e gerar impacto nas tarifas de clientes regulares, as ligações clandestinas oferecem riscos à população já que podem ocasionar acidentes com choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, sobrecarregam e comprometem a confiabilidade da rede de distribuição de energia.

Deixe seu Comentário

Leia Também