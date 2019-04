Condenada, Energisa pagará R$ 10 mil a consumidora

Da Redação com Assessoria

A Energisa Mato Grosso do Sul teve o pedido de suspensão de ação negada e terá que pagar R$ 10 mil a Mirian dos Santos Gomes após falha na prestação de serviços. O valor é referente a danos morais estipulado pela 1ª Câmara Cível, nesta quinta-feira (11).

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), a empresa alegou que a suspensão da energia aconteceu porque a consumidora mora em zona rural e devido a fortes chuvas as equipes não conseguiram se deslocar de imediato até a residência.

A Energisa pediu suspensão da sentença e a diminuição do valor alegando que a cliente não comprovou nenhum dano sofrido pela falta de energia.

Segundo o relator do processo, desembargador Divoncir Schreiner Maran a Energisa não informou a extensão da rede de energia até chegar à casa da Mirian. E acrescentou que sem elementos concretos não é possível afirmar se a demora na realização dos serviços é justificável.

"Essa falha ofende o princípio da dignidade da pessoa, por ser indiscutível a essencialidade deste serviço aos consumidores", finalizou o desembargador.

