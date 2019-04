Aneel aprova reajuste tarifário da Energisa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira (2), o reajuste nas tarifas dos consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul (EMS). A concessionária atende 1,022 milhão de unidades consumidoras localizadas em 74 municípios do estado. Os novos índices entram em vigor a partir do próximo dia 8 de abril.

Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a Agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais. O presente processo tarifário foi impactado pelos custos de aquisição de energia, como por exemplo, a compra de energia da Usina Hidrelétrica de Itaipu que é precificada em dólar.



O pagamento do empréstimo da Conta ACR e ajustes em rubrica (retirada CDE Decreto) da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) ajudaram a reduzir o reajuste em aproximadamente – 3,7%. A Conta-ACR foi um mecanismo de repasse de recursos às distribuidoras para cobertura dos custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho de termelétricas entre fevereiro e dezembro de 2014. A quitação antecipada Conta-ACR foi anunciada em (20) durante entrevista coletiva realizada na sede da ANEEL, em Brasília.



A bandeira tarifária contribuiu para reduzir em 2,83% o índice final do reajuste da EMS.



Confira abaixo os índices que serão aplicados:

