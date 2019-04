Energisa realiza Cadastro da Tarifa Social de energia no centro da cidade

A Energisa promove uma ação de Cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), neste sábado (06), em Campo Grande. O objetivo é esclarecer quem tem direito ao benefício que pode chegar até 65% de desconto na conta de luz.

O valor do desconto depende da faixa de consumo dos clientes. Para quem consome até 30 kWh/mês, a conta de energia pode baixar até 65%. Para o consumo de 31 a 100 kWh/mês, a redução chega a 40%. Na faixa de consumo de 101 a 220 kWh/mês, o desconto é de 10%. Já o consumo superior a 220 kWh não incidirá desconto.

Tem direito a Tarifa Social as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo. Para efetuar o cadastro, o cliente deve procurar uma das agências da Energisa e apresentar os documentos pessoais, o Número de Inscrição Social (NIS) e uma fatura conta de energia ou pelo 0800 722 7272. Outra forma, é utilizar uma ferramenta online de pré-cadastro, desenvolvida pela Energisa, que pode ser acessada (computadores, tablets e smartphones) por meio do endereço eletrônico: http://tarifasocial.energisa.com.br.

Em Mato Grosso do Sul, 170 mil famílias se enquadram no programa, mas ainda não possuem o benefício. Além de minimizar o impacto no orçamento, o cliente pode utilizar o valor do desconto no comércio local estimulando assim a economia do município.

Aqueles clientes que não atualizaram o cadastro junto ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e perderam o benefício, deverão atualizar primeiramente o cadastro junto ao CRAS do seu município e, posteriormente, procurar a concessionária de energia elétrica.

