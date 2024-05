Escolas de MS passam a receber doações para ajudar o Rio Grande do Sul

As escolas estaduais de Mato Grosso do Sul se tornaram ponto de arrecadação para ajudar a população gaúcha que enfrenta a maior crise climática em sua história, com enchentes provocadas pelas fortes chuvas que já perduram há vários dias.

A medida foi anunciada pelo governador Eduardo Riedel durante a semana. Doações estão vindo de alunos, dos pais, dos servidores e também da comunidade ao redor da escola.

As unidades escolares vão receber alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e calçados.

Além das escolas, as sedes de forças de segurança também serão pontos de coleta, como as unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A população sul-mato-grossense também pode deixar doações na Casa da Indústria, edifício da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), e no Centro de Convenções Albano Franco.

