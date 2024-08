Fácil Bosque dos Ipês passará por reforma e ficará fechado por 9 dias

A Central de Atendimento ao Cidadão - Rede Fácil Bosque dos Ipês, ficará fechado por cerca de 9 dias em razão de uma obra que será feita na estrutura do espaço, com o objetivo de dar mais conforto para a população, além de um espaço mais amplo e moderno para os atendimentos.

Assim, o local funcionará até às 18h do dia 30 deste mês. A partir do dia 2 de setembro até o dia 11, o espaço passará por modificações na estrutura e reabrirá normalmente no dia 12 de setembro.

A nova agência Bosque dos Ipês, que fica dentro do próprio shopping, contará com 540 m², quase 100 m² a mais do que ocupa atualmente. Com espaço amplo, a nova sede está preparada para receber novos parceiros, oferecendo ainda mais serviços para a população de MS.

Na unidade Bosque dos Ipês, atendem, atualmente, o Procon MS, a Agenfa, o Instituto de Identificação, o Detran MS, e as concessionárias Energisa e Águas Guariroba.

Para garantir o atendimento dos serviços agendados, Detran e Instituto de Identificação já remanejaram os agendamentos do período de 30/08 a 12/09. O agendamento para esses serviços com datas a partir de 12 de setembro será reaberto em 05 de setembro.

Quem precisar dos serviços ofertados na Rede Fácil durante o período de fechamento da unidade Bosque dos Ipês, pode buscar atendimento nas outras três unidades espalhadas por Campo Grande.

A agência mais próxima do Bosque dos Ipês é a Fácil General Osório, que fica na R. Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também