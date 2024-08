Festival do Sobá começa hoje na Feira Central

Saiba Mais Cultura 17º Festival do Sobá acontece de 7 a 11 de agosto na Feira Central

Começa hoje (7) o 17º Festival do Sobá em Campo Grande. O evento, realizado na Feira Central, terá programações culturais até o dia 11 de agosto de 2024, para celebrar o sobá como patrimônio cultural imaterial da cidade.

O evento gastronômico e cultural terá exposições, palestras, feiras temáticas e apresentações artísticas. Com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o Festival conta com investimento total de R$ 297.800,00. Desse valor, R$ 200.000,00 foram destinados pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio de convênio, e R$ 97.800,00 pela Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), via edital.

Entre as atrações, os campo-grandenses poderão aproveitar a Exposição de Orquídeas e Flores, além de espaços temáticos como o Espaço Donas do Negócio (Sicredi), Feira Made in Pantanal (Sebrae) e Parada Nerd, com concurso de cosplay.

Fora isso, alguns painéis e oficinas sobre o sobá como patrimônio imaterial e sobre manejo, cuidados e replantio de orquídeas, ministradas por especialistas. A programação musical e cultural inclui ainda uma variedade de shows, apresentações de dança, desfiles de fanfarras e karaokê "Brilhe no Palco”.

A abertura oficial, que acontece hoje, terá show ad cantora Dany Cristinne e pelo desfile da fanfarra da Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli. Fora essas apresentações, a dupla sertaneja Cezar e Paulinho sobe ao palco às 20h30.

Nos dias seguintes, a programação continuará com diversas atrações para todos os gostos.

