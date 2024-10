Focos de incêndios são controlados no Pantanal de MS

Com a ocorrência de chuvas no estado nos últimos dias, as equipes de brigadistas e monitoramento das queimadas no Pantanal sul-mato-grossense informaram que as chamas ativas foram extintas, conforme nota emitida na segunda-feira (27).



Com as chuvas dos últimos dias, todos os focos de incêndio no Pantanal foram controlados, aliado ao trabalho das equipes de combate. O Corpo de Bombeiros Militar de MS continua o trabalho de controle dos incêndios florestais, que tiveram grande redução de focos devido ao aumento da umidade relativa do ar e queda das temperaturas também provocados pelas chuvas.

As equipes continuam empenhadas em diferentes áreas, com monitoramento, e nas localidades onde estão as bases avançadas, continua a vigilância.



Ainda assim, é feito monitoramento em áreas críticas próximo ao Parque Estadual Pantanal do Rio Negro, Serra do Amolar, Passo do Lontra e Paiaguás, para evitar novos focos de incêndio e garantir a proteção do bioma e da população local.

A precipitação acumulada em cinco regiões do Pantanal aponta valores acima da médica histórica em três deles, a região do São Francisco, Corumbá e Bela Vista do Norte. Apenas as regiões de Nhumirim – Nhecolândia e Porto Esperança não registraram chuvas acima da média histórica.

“Houve registros de chuvas significativas recentemente, mudando o cenário de chuvas abaixo da média histórica para acima. Toda essa situação do retorno das chuvas, pode indicar a transição entre o período seco para o chuvoso. Para o próximo mês, os modelos indicam que as chuvas devem ficar dentro a próximo da média histórica”, apontou a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

