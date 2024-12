Viu a Gonzaguinha por aí? Cadela foge após casa ser invadida por ladrão no Aero Rancho

A cadela 'Gonzaguinha', de 5 anos, sumiu depois de escapar da casa onde morava no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Ela está desaparecida desde a manhã do dia 16.

A tutora do animal e social mídia, Letícia da Silva Ferreira, de 28 anos, detalhou ao JD1 que Gonzaguinha e sua companheira, Elzinha, foram vistas do lado de fora da casa por uma vizinha.

"No dia do sumiço, nossa casa foi invadida por um ladrão e as duas escaparam. Uma vizinha viu elas na frente do portão, mas depois disso não encontramos mais ela", disse.

Apegada ao animal, a tutora espera encontrar a cadela antes das festas de fim de ano.

Viu a Gonzaguinha por aí? Liguei para os telefones (67) 9 9953-7979 ou (67) 9 8454-7891.

