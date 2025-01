Governo investe R$ 34 milhões em licitações para infraestrutura de 6 cidades

O governado de Mato Grosso do Sul vai investir mais de R$ 34 milhões para melhorar a infraestrutura de pelo menos seis cidades. Foi lançada uma série de licitações para garantir a viabilidade das obras, conforme Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

As ações contemplam seis municípios: Paranaíba, Vicentina, Jaraguari, Glória de Dourados, Dourados e Anaurilândia. As obras incluem intervenções como pavimentação, recapeamento asfáltico e implantação de drenagem de águas pluviais e os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado.

As licitações abrangem obras como a 3ª etapa do recapeamento em diversas ruas no município de Paranaíba (R$ 10.781.239,17); recapeamento em diversas ruas no município de Vicentina (R$ 3.120.637,26); implantação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Otaviano Pereira, em Jaraguari (R$ 4.866.593,55); recapeamento em diversas ruas em Glória de Dourados (R$ 2.393.481,30); pavimentação e drenagem no Jardim Guaicurus – parte 02 – no município de Dourados (R$ 10.977.566,51) e pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversos bairros no município de Anaurilândia (R$ 2.719.878,24).

O governador Eduardo Riedel enfatiza o caráter municipalista da gestão, destacando que os investimentos atendem diretamente às demandas das cidades.

"O Governo do Estado tem como prioridade fortalecer os municípios e atender as necessidades reais da população. Essas obras não são apenas números ou contratos; são investimentos que chegam até a vida das pessoas, transformando bairros, melhorando o transporte, a mobilidade urbana e trazendo mais dignidade às comunidades", assegura o governador.

Os interessados podem acessar os editais e seus anexos por meio do site oficial da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.gov.br/pncp).

