Homem morre durante partida de futebol em Campo Grande

Um homem de 51 anos morreu após passar mal durante uma partida de futebol na manhã deste sábado (27). Ele participava do jogo, disputado no Chiad Futebol, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Após 20 minutos de partida, a vítima começou a sentir um mal-estar. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas imediatamente.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela sobrinha do homem, tentativas de reanimação foram realizadas durante 40 minutos, mas sem sucesso.

