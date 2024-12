Homem morre em colisão frontal entre carro e ônibus na MS-295

Maurício Sulzbacher de Souza, de 30 anos, morreu no início da manhã deste sábado (7) em um acidente entre carro e ônibus na rodovia MS-295.

O acidente aconteceu no trecho entre os municípios de Iguatemi e Tacuru. A vítima, residente em Ponta Porã, era o condutor de um Fiat Mobi que colidiu frontalmente com um ônibus que transportava trabalhadores indígenas.

O ônibus transportava passageiros que retornavam de lavouras de maçã na região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Nenhum ocupante do coletivo ficou ferido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi como "homicídio culposo na direção de veículo automotor". Um inquérito será instaurado para investigar as circunstâncias do acidente.

