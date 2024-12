Imasul transfere filhotes de tuiuiú e corujas para zoológico em São Paulo

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria atualizado em 04/12/2024 às 06h52

Dois filhotes de tuiuiú (Jabiru mycteria), ave símbolo do Pantanal, além de três corujas, foram transferidos terça-feira (3) do Hospital de Animais Silvestres Ayty, em Campo Grande, para o Zoológico de Itatiba, em São Paulo. A ação, coordenada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), visa garantir o bem-estar e a qualidade de vida das aves.

Os filhotes, batizados de Alto e Pantanal, tiveram trajetórias distintas antes da transferência. Um deles foi encontrado sem uma das asas, impossibilitado de retornar à natureza, enquanto o outro, saudável, permanecerá ao lado do irmão para preservar o vínculo e minimizar o estresse do isolamento.

Enquanto os irmãos seguem para um novo lar, um terceiro filhote, Vegas, permanece sob os cuidados do Imasul. Vegas está em processo de reabilitação e será reintroduzido ao Pantanal assim que estiver apto a viver de forma independente em seu habitat natural.

Também foram enviadas duas corujas da espécie jacurutu (Bubo virginianus) e uma coruja-preta (Strix huhula). Todos os animais foram devidamente anilhados para fins de controle e monitoramento. O transporte foi realizado em uma van equipada com sistema de controle de temperatura, garantindo as condições ideais para o bem-estar das aves durante o deslocamento.

Os filhotes foram resgatados na região de Miranda após alerta da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O primeiro filhote foi encontrado no acostamento de uma estrada, sem condições de voo. A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda foi acionada e percorreu cerca de oito quilômetros para capturar a ave. Apesar de não apresentar fraturas, a ausência de penas nas asas a impedia de voar.

Posteriormente, os dois foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e, mais tarde, ao Hospital Ayty, onde receberam cuidados especializados.

