Implantação de 200km de rede de esgoto beneficiou mais de 20 mil famílias em 2024

Neste mês de novembro, a Águas Guariroba alcançou 200 quilômetros de rede de esgoto implantados em 2024 pelo programa ‘Campo Grande Saneada’, lançado no fim de 2022, que já executou mais de 450 quilômetros de tubulações pela Capital.

“Onde a nossa rede chega, a saúde e qualidade de vida chegam juntos. Os benefícios são permanentes. Somente neste ano, já são mais de 20 mil famílias beneficiadas em diversos bairros, cerca de 56 mil pessoas”, comenta o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Quatro bairros da Capital já foram universalizados e estão totalmente atendidos com coleta e tratamento de esgoto. Coophavila 2, Seminário e as comunidades Tia Eva e Homex tem todas as residências interligadas. Ao todo, Campo Grande possui 3.122 quilômetros de rede de esgoto implantados.

“Os benefícios sociais e de saúde pública são enormes quando as famílias deixam de utilizar a fossa séptica e passam a se conectar à rede de esgoto. É mais dignidade para todos”, completa Buim.

As regiões do Caiobá e São Conrado também devem ser universalizadas ainda em 2024.

Nesta semana as obras continuam nos bairros Jardim Aeroporto, Caiobá, Serradinho, Aero Rancho, São Conrado e Nova Campo Grande.

A região do Nova Campo Grande e Serradinho têm mais de 30 quilômetros de tubulação estão em fase de conclusão, com finalização das obras de perfuração de um novo ‘super poço’ e de um reservatório de água.

Outro reservatório com 1 milhão de litros de água de capacidade também está sendo construído na região do Pênfigo, que já conta com um reservatório de 500 mil litros.

