Inmetro testa radares da Mato Grosso e gera congestionamento

Uma equipe do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), testou na manhã desta quinta-feira (6), os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados no cruzamento das avenidas Mato Grosso com a Antônio Teodorowick.

Para atestar se o equipamento de velocidade de fato está funcionando como programado, uma faixa da avenida Mato Grosso era fechada. Com um carro trafegando a aproximadamente 100km/h, quase o dobro do permitido naquele local, os radares eram atestados.

O teste foi feito em cada faixa dos dois sentidos da via, causando lentidão no trânsito nesta manhã. Agentes da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) auxiliaram a equipe do Inmetro. O mesmo procedimento já foi feito na Avenida Capital neste ano, e, segundo a equipe, outros pontos de radares também serão testados nos próximos dias.

