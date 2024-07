JD1TV: Casal de pitbulls invade residência e mata cachorro no Jardim Columbia

Pela manhã desta terça-feira (2), mais um caso de ataque de pitbulls foi registrado em Campo Grande. Dessa vez, o caso foi registrado no Jardim Columbia, região norte, quando um casal invadiu uma residência, atacou e matou um vira-lata.

A Polícia Militar precisou ser acionada para ajudar na ocorrência, mas se viu ameaçado pelos ataques, tanto que a fêmea precisou ser abatida.

Isso, porque conforme noticiado pelo site Nova Lima News, a cadela partiu para cima dos militares e eles agiram para evitar novos ataques.

O outro cachorro, o macho, foi capturado por uma pessoa que se dizia ser tutora e o animal seria de sua filha.

O JD1 Notícias decidiu borrar um pouco a imagem do vídeo por ser bastante forte a cena.

Assista ao momento do ataque contra o vira-lata: