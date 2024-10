JD1TV: Chloe é furtada no bairro Universitário e família oferece mil reais pelo animal

A Spitz Alemão Chloe, de 1 ano, foi furtada no dia 6 de outubro, em frente à residência onde mora a família. Imagens da câmera de segurança registraram o momento que a cachorra é levada por três homens que transitavam pela Rua Doná Deolinda Pereira de Souza, no Bairro Universitário, em Campo Grande.

“O portão não acionou, ficou aberto e ela ficou para o lado de fora. Esses três rapazes da filmagem levaram ela”, contou a tutora Ana Maria.

O animal já foi procurado nos bairros Rita Vieira e Santo Eugênio.

Chloe é de porte pequeno de pelagem creme. A família está oferecendo recompensa de mil reais para quem encontrar a spitz alemão e a devolver.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Chloe podem entrar em contato com o número (67) 99920-5104.